Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg: Autofahrerin klagt nach Unfall über Schmerzen

Freiburg (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in Küssaberg-Rheinheim am Donnerstagabend, 24.06.2021, hat eine Autofahrerin über Schmerzen geklagt. Gegen 18:15 Uhr hatte ein 56-jähriger Mini-Fahrer in der Austraße die Vorfahrt der rechts kommenden 54 Jahre alten Frau in ihrem Chrysler nicht beachtet. In der Folge stießen die Fahrzeuge zusammen, wobei beide fahrbereit blieben. Die Besatzung eines verständigten Rettungswagens kümmerte sich um die Autofahrerin. Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro entstand an den Fahrzeugen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell