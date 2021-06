Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Kinder stürzen in Folge eines Verkehrsgeschehens - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, den 25.06.2021 waren gegen 17:45 Uhr auf der Hindenburgstraße drei Kinder auf zwei Fahrrädern unterwegs in Richtung Bahnhof. Etwa in Höhe der Metzgerei näherte sich von hinten ein Auto, das zum Überholen ansetzte. Nach Schilderung der Kinder wurde es beim Überholen des Autos dann so eng, dass die zwei Kinder, die auf demselben Rad saßen, auf den Gehweg ausweichen mussten. Dort fuhr jedoch ein weiteres Kind mit dem Fahrrad. Es kam zur Kollision der beiden Fahrräder, in deren Verlauf die Kinder stürzten und sich Verletzungen zuzogen. Alle drei Kinder wurden in medizinische Obhut gegeben; eines musste vorsorglich im Krankenhaus bleiben. Das weiße Auto, wahrscheinlich ein Renault, fuhr nach dem Überholen weiter in Richtung Bahnhof. Ob der/die Verantwortliche bemerkt hat, dass die Kinder gestürzt sind, steht noch nicht fest. Es wird um sachdienliche Hinweise gebeten, um die Identität des/der Verantwortlichen zu klären und den Unfallablauf nachvollziehen zu können. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Waldkirch. Telefon: 07681/4074-0.

