POL-FR: Rheinfelden: in Keller eingebrochen - hochwertiges E-Bike gestohlen

Ein Unbekannter brach von Dienstag, 22.06.2021, auf Mittwoch, 23.06.2021, in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Römerstraße ein. Um in das verschlossene Kellerabteil zu gelangen bog der Unbekannte mehrere Blech-Lamellen nach innen, um sich so eine Öffnung zu schaffen. Aus dem Keller wurde ein neuwertiges E-Bike, Mountainbike, Marke Focus, Farbe Mattblau sowie Spielekonsolen gestohlen. Da die Tür des Kellerabteils verschlossen und die geschaffene Öffnung zu klein war, bog der Unbekannte von zwei benachbarten Kellerabteilen die Blech-Lamellen ebenfalls um, damit die gestohlenen Gegenstände bis zu einem weiteren, nicht verschlossenen, Kellerabteil durchgereicht werden konnten. Der gesamte Diebstahlschaden beträgt etwa 5.000 Euro. Der Sachschaden an den Kellerabteilen wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

