Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungne für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag, 04. März 2021, wurde um 14.10 Uhr ein 32-jähriger Pkw-Fahrer aus Lohne auf der Lindenstraße kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte dies. Daher wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Steinfeld - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Mittwoch, 03. März 2021, 19.00 Uhr und Donnerstag, 04. März 2021, 13.00 Uhr kam es an der Einmündung der Dammer Straße zum Schemder Weg zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verursacher geriet beim Abbiegen von der Straße ab und beschädigte auf einer Länge von 20m eine dortige Hecke. Anschließend entfernte der Unbekannte sich, ohne sich um die Regulierung des 2000 Euro hohen Sachschadens zu kümmern. Bei dem flüchtigen Fahrzeug könnte es sich um einen BMW gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld (Tel. 05492-960660) entgegen.

Visbek - 3x Diebstahl von Gartengrundstück

In der Zeit von Mittwoch, 03. März 2021, 00.00 Uhr bis 04. März 2021, 00.00 Uhr begaben sich unbekannte Täter in Visbek, Falkenkamp und Sperberkamp, auf die Grundstücke von 3 Wohnhäusern. Am Falkenkamp wurden 3 bereits in die Erde eingelassene Buchsbäume entwendet. Am Sperberkamp wurden von einem umzäunten Grundstück 6 Gartenstühle und von einem weiteren Grundstück 2 bereits in die Erde eingelassene Ziergehölze entwendet. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf 730,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek entgegen, Tel.: 04445-95047-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell