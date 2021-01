Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210111.7 Itzehoe: Unfall unter Alkoholeinfluss

ItzehoeItzehoe (ots)

Am Freitagabend ist ein Autofahrer in Itzehoe alleinbeteiligt verunglückt. Wie sich im Zuge der Unfallaufnahme zeigte, stand der Mann unter dem erheblichen Einfluss von Alkohol. Er musste sich einer Blutprobenentnahme stellen.

Gegen 20.30 Uhr war der Beschuldigte in einem Opel auf dem Kamper Weg vom Sanddeich kommend in Richtung der Wellenkamper Chaussee unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit und dem Einfluss von Alkohol die Kontrolle über sein Auto, fuhr über die Gegenfahrbahn, kam nach links von der Straße ab und kollidierte hier mit zwei Bäumen. Im Anschluss steuerte der 32-Jährige seinen Wagen zurück auf die rechte Fahrspur, wo er mit Achsbruch zum Stehen kam. Der Itzehoer blieb bei dem Unfall unversehrt. Einsatzkräfte stellten bei ihm Atemalkoholgeruch fest, ein Atemalkoholtest lieferte ein Ergebnis von 1,79 Promille. Die Beamten ordneten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe an, beschlagnahmten den Führerschein des Mannes und fertigten eine Strafanzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke.

An dem Fahrzeug entstand Totalschaden, die sonstigen Schäden dürften sich auf etwa 1.400 Euro belaufen.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell