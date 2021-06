Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St.Blasien: Kollision zweier Pkws - Fahrerin leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 24.06.2021, sind in der Albtalstraße in St.Blasien zwei Pkws kollidiert. Eine 55-jährige Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen. Sie suchte nach der Unfallaufnahme einen Arzt auf. Gegen 16:40 Uhr war ein 46 Jahre alter Citroen-Fahrer in der dortigen 30-km/h-Zone nach links gekommen und mit der entgegenkommenden Frau in ihrem VW zusammengestoßen. Bis auf die VW-Fahrerin blieben alle weiteren Insassen, darunter drei Kinder, unverletzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei insgesamt ca. 18000 Euro. Die Feuerwehr unterstütze die Maßnahmen an der Unfallstelle.

