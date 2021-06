Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hasel: Entfeuchtungsgerät aus Grundschule gestohlen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Mitte Mai und dem 07.06.2021 ein Entfeuchtungsgerät aus der Grundschule in Hasel gestohlen. Das Gerät war im Kellerabgang an der Wand fest verankert. Da keine Aufbruchspuren vorhanden sind, kann das Gerät nur während den Schulöffnungszeiten entwendet worden sein. Das Gerät der Firma AHT ist weiß, misst ca. 30 cm x 30 cm x 30 cm und hat einen Wert von knapp 10000 Euro. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622 66698-0.

