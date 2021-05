Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Jettingen: PKW-Lenkerin von Fahrbahn abgekommen

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag ereignete sich kurz nach 15.00 Uhr ein Unfall im Bereich Oberjettingen bei dem ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro entstand. Eine 54 Jahre alte Ford-Fahrerin befuhr die Herrenberger Straße von Oberjettingen kommend in Richtung der Kreisstraße 1030. Vermutlich schätzte sie kurz vor der Kreuzung eine Verkehrssituation im Zusammenhang mit einem entgegenkommenden Fahrzeug falsch ein, was zu einem Fahrfehler führte. In der Folge kam die Ford-Fahrerin nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Verkehrsinsel, wobei sie ein Verkehrszeichen umfuhr. Ihr Ford war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

