Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: K1685/ Enzweihingen: Lkw beschädigt Ampelanlage - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Der bislang unbekannte Lenker eines Lkws mit Sattelauflieger beschädigte am Dienstag gegen 12:45 Uhr eine Ampelanlage im Kreuzungsbereich der Bundesstraße 10 (B10) und Kreisstraße 1685 bei Enzweihingn.

Der Unbekannte fuhr über die K1685 von Oberriexingen kommend und wollte im Kreuzungsbereich mit der B10 zunächst wohl in Richtung Stuttgart abbiegen, entschied sich dann aber um und fuhr weiter in Richtung Enzweihingen und Vaihingen an der Enz. Während des Abbiegevorgangs streifte der Sattelauflieger die Ampelanlage und verursachte dabei einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Die Feuerwehr stabilisierte den Mast, der aufgrund der Schäden umzustürzen drohte.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07042 941 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell