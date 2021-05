Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Ammerbuch: Unfall auf regennasser Fahrbahn

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden von etwa 4.000 Euro forderte ein Unfall, der sich am Dienstag gegen 04.45 Uhr zwischen den Anschlussstellen Herrenberg und Rottenburg in Fahrtrichtung Singen ereignete. Eine 29 Jahre alte VW-Lenkerin, die eine 49-jährige Beifahrerin an Bord hatte, verlor vermutlich da sie ihre Geschwindigkeit nicht an die Witterungsbedingungen angepasst hatte, die Kontrolle über den PKW. Dieser schleuderte nach links gegen die Mittelleitplanke und stieß darüber hinaus gegen einen LKW, der die Fahrt jedoch fortsetzte. Die 49-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Autobahnmeisterei Herrenberg kümmerte sich um ausgelaufene Betriebsstoffe. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 071 6869-0, bittet den LKW-Fahrer sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell