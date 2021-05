Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfallflucht mit mehr als 2.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Sonntag 06.00 Uhr und Montag 13.35 Uhr kam es in der Goldmühlestraße in Sindelfingen zu einer Unfallflucht, zu der das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, noch Zeugen sucht. Vermutlich streifte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker während der Vorbeifahrt einen geparkten Mercedes und hinterließ einen Sachschaden von etwa 2.200 Euro. Am Mercedes stellten die alarmierten Polizeibeamten blaue Lackantragungen fest, die vom Verursacherfahrzeug stammen könnten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell