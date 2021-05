Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Aggressives Ehepaar

Ludwigsburg (ots)

Wegen Widerstands gegen Polizeibeamte, Gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung ermittelt die Polizei nach einem Fall von häuslicher Gewalt gegen ein Ehepaar in Marbach. Am Montagabend hatten Nachbarn angerufen und einem Familienstreit gemeldet. Als Polizeibeamte vor Ort eintrafen, stürmte die 46-jährige Frau aus der Wohnung und schlug sofort auf sie ein. Während die Polizisten die Frau zu Boden brachten und mit einer Handschließe fesselten, schloss sich ihr 49-jähriger Ehemann in einem Zimmer ein. Mit Unterstützung der Feuerwehr musste die Tür geöffnet werden. Der ebenfalls aggressive Mann leistete Widerstand und musste auch gefesselt und aus der Wohnung getragen werden. Er bespuckte, beleidigte und bedrohte dabei Rettungssanitäter und Polizisten. Beide Personen wurden letztlich in psychiatrische Einrichtungen gebracht. Bei dem Einsatz wurde eine Polizeibeamtin leicht verletzt.

