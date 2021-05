Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Maskenverweigerer beleidigt Kioskpersonal

Ludwigsburg (ots)

Mit einem aggressiven Zeitgenossen hatten es am Montag Mitarbeitende und Kunden eines Kiosk am Marbacher Bahnhof zu tun. Der 25-Jährige hatte gegen 17:30 Uhr den Kiosk ohne Mund-Nase-Bedeckung betreten. Auf dem Hinweis einer Mitarbeiterin schrie er die 28-Jährige an, beleidigte sie und bezeichnete sie als Rassistin. Nachdem er auch der Aufforderung, den Kiosk zu verlassen, nicht nachkam, schritten zwei Männer ein und beförderten den 26-Jährigen ins Freie. Mittlerweile verständigte Polizeibeamte erteilten ihm einen Platzverweis. Er wird wegen Beleidigung und Verstoßes gegen die Corona-Verordnung angezeigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell