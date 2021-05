Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 29-Jähriger versucht Polizisten hinters Licht zu führen - Führerschein beschlagnahmt

Ludwigsburg (ots)

Am Montag gegen 23.15 Uhr wurde die Polizei von einem 29 Jahre alten Mercedes-Lenker alarmiert, der vorgab in der Keplerstraße in Ludwigsburg von einem Unbekannte überholt und so in einen Unfall verwickelt worden zu sein. Vor Ort stellten sich die Schilderungen des Mannes für die Beamten als nicht glaubhaft dar. Darüber hinaus änderte der 29-Jährige seine Unfallbeschreibung mehrfach. Im Gespräch stellten die Polizisten Atemalkoholgeruch bei ihm fest. Ein Atemalkoholtest verlief positiv. Das Ergebnis belief sich auf rund zwei Promille. Er musste sich hierauf einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Mercedes des Mannes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Vermutlich war er aufgrund der Alkoholbeeinflussung nicht in der Lage gewesen den PKW sicher zu führen und hatte im Baustellenbereich die Kontrolle über den Mercedes verloren. Der Mann gab letztlich zu, dass kein weiteres Fahrzeug in den Unfall verwickelt gewesen sei. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

