POL-PDNW: Forst an der Weinstraße - Einbruchdiebstahl in Gartenhaus

Im Zeitraum zwischen dem 13.03.2021 und 27.03.2021 wurde in ein Gartenhaus im östlichen Forst an der Weinstraße eingebrochen. Unbekannte Täter überstiegen das verschlossene Gartentor um auf das Gartengrundstück zu gelangen. Dort brauchen sie mittels Gewalteinwirkung das am Gartenhaus angebrachte Vorhängeschloss auf um anschließend eine Wasserpumpe zu entwenden.

Zeugenaufruf:

Die Polizeiinspektion Haßloch erbittet Hinweise von evtl. Zeugen des Vorfalls unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de.

