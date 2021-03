Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Fahrer nicht angegurtet, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bad Dürkheim (ots)

Da ein 26-jähriger Fahrer eines VW-Transporters mit Anhänger keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte, wurde er am Samstag, gegen 19:00 Uhr, durch Beamte der Polizei Bad Dürkheim in der Bruchstraße angehalten und kontrolliert. Der Fahrzeugführer aus dem Leiningerland konnte nur die Fahrerlaubnisklasse B vorweisen. Für das Gespann wäre aufgrund der zulässigen Gesamtmasse der Fahrzeugkombination über 3,5 t die Fahrerlaubnisklasse BE erforderlich gewesen. Gegen den Fahrer und den Fahrzeughalter wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis bzw. Dulden Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

