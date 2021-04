Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - "Frisierter" Roller ohne Versicherung

Gronau (ots)

Ein Rollenprüfstand der Polizei hat am Sonntag rund 70 km/h angezeigt, obwohl der Motor des Rollers darauf nicht rund lief. Der Fahrer schätzt die mögliche Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs noch höher ein. Zahlreiche Veränderungen würden zu einer deutlichen Leistungssteigerung führen. Polizeibeamte hatten den 21-Jährigen gegen 15.45 Uhr auf der Bergstraße in Epe angehalten. Der Gronauer gab an, dass er sich auf einer Probefahrt befunden habe. Der Roller sei für Rennen gedacht und hätte nicht auf der Straße fahren sollen, erklärte er weiter. Nun folgt ein Strafverfahren.

