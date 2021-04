Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unter Drogeneinfluss am Steuer

Borken (ots)

Ein Drogentest hat am Sonntag in Borken bei einer Autofahrerin angeschlagen auf Amphetamin und Methamphetamin. Polizeibeamte hatten die 19-Jährige kontrolliert, als sie am Abend die Ahauser Straße befuhr. Die Fahrt der jungen Frau fand damit ein unfreiwilliges Ende. Die Beamten fertigten eine Anzeige und ein Arzt entnahm der Fahrerin in der Polizeiwache eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell