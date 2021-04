Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Brand auf Terrasse

Ahaus (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache ist es auf der Terrasse eines Wohnhauses in Ahaus am Samstag zum Brand einer Couch gekommen. Das Geschehen spielte sich gegen 16.20 Uhr an der Lüderitzstraße ab. Das Feuer zog eine Terrassentür, eine Hauswand sowie die Überdachung der Terrasse in Mitleidenschaft. Die Schadenshöhe stand noch nicht fest. Kräfte der Feuerwehr löschten den Brand; verletzt wurde niemand.

