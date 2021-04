Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Auto beschädigt

Raesfeld (ots)

Mit Gewalt ist ein Unbekannter in der Nacht zum Freitag in Raesfeld in ein parkendes Auto eingedrungen. Der Täter schlug die Seitenscheibe eines Wagens ein, der auf einem Parkplatz am Südring gestanden hatte. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

