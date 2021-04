Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Nach Überholmanöver in Löschteich gelandet

Gronau (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, zu dem es am Samstagabend in Gronau gekommen ist. Ein 22 Jahre alter Niederländer aus Enschede befuhr mit seinem Wagen gegen 23.20 Uhr die Düppelstraße in Richtung Alter Postweg. Dort überholte der Fahrer nach ersten Erkenntnissen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit ein anderes Fahrzeug, verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Auto und kam von der Fahrbahn ab. Das Auto landete in einem angrenzenden Löschteich, in dem es versank. Die beiden Insassen - neben dem 22-Jährigen saß noch ein 20-jähriger Gronauer in dem Fahrzeug - konnten sich ans Ufer retten. Sie kamen per Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt weiter die näheren Umstände, die zum Hergang des Geschehens führten.

