Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei sucht 81-jährige Frau aus Hilchenbach

Hilchenbach (ots)

Die Polizei sucht in Hilchenbach eine vermisste, behinderte Frau. Die gegen 22:00 Uhr zuletzt gesehene Vermisste ist möglicherweise orientierungslos und hilfebedürftig. Sie ist 81 Jahre alt, ca. 165cm groß, hat graues Haar und trägt ein helles Nachthemd. Aufgrund der körperlichen Behinderung ist die Frau in ihrer Fähigkeit zum Gehen beeinträchtigt und zur Fortbewegung daher an einen mitgeführten Rollstuhl gebunden.

Hinweise an die Polizei bitte direkt über den Notruf 110.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Leitstelle, PHK Ralph Decker

Telefon: 0271 7099 3130

E-Mail: GE-LST.Siegen-Wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell