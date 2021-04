Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Wohnungseinbrecher scheitern

Rhede (ots)

Stand gehalten hat die Eingangstür eines Wohnhauses in der Nacht zum Donnerstag Einbrechern in Rhede. Die Täter hatten vergeblich versucht, in das Gebäude an der Straße Hovesath einzudringen. Hinweis erbittet die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

