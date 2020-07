POL-PDKO: Pressebericht der PI Andernach von Freitag, 03.07.2020 bis Sonntag, 05.07.2020

Polizeidirektion Koblenz

Freitag, 03.07.2020

Plaidt - Verkehrsunfall mit Flucht

Kurz vor 23:30 Uhr beschädigte ein unbekannter PKW den Skoda Fabia der 55-jährigen Halterin "Am Rampen" in Plaidt und verließ die Unfallstelle, ohne sich um den nicht unerheblichen Schaden an der vorderen Stoßstange und der Beleuchtungseinrichtung des geparkten PKW zu kümmern. Täterhinweise bitte an die Polizei Andernach unter 02632/921-0 oder piandernach@polizei.rlp.de

Samstag, 04.07.2020

Mülheim-Kärlich - Handgreiflicher Ladendieb

Ein bisher unbekannter ca. 40 - 45-jähriger männlicher Täter entwendete in einem Bekleidungsgeschäft auf der Industriestraße in Mülheim-Kärlich fünf hochwertige Polohemden, die er unter seinem T-Shirt versteckte. Bei seiner Flucht vor dem Ladendetektiv, verlor er erst einen Teil seiner Beute und verpasste dem Detektiv schließlich einen Schlag ins Gesicht, bevor er seine Flucht auf der Industriestraße fortsetzte. Dabei verlor er einen mitgeführten Störsender zur Störung der Alarmanlage im Geschäft. Täterhinweise bitte an die Polizei Andernach unter 02632/921-0 oder piandernach@polizei.rlp.de

Mülheim-Kärlich - Treffen der regionalen Tuningszene

Bereits zu Beginn der frühen Abendstunden kam es zu einem starken Zulauf von Fahrzeugen aus der regionalen Tuningszene auf dem Parkplatz des Real Markts in Mülheim-Kärlich. Gegen 23:00 Uhr konnten ca. 300 Personen mit ihren PKWs festgestellt werden. Man stellte hier seine Fahrzeuge zur Schau, campierte größtenteils regelrecht mit mitgebrachten Campingutensilien und ließ sich mit lauter Musik häuslich nieder. In diesem Zusammenhang kam es zu einer Häufung von Ruhestörungsmitteilungen aus der Ortslage Mülheim-Kärlich. Der Parkplatz konnte schließlich von den eingesetzten Kräften der Polizei, auch aus den umliegenden Dienststellen hinzugezogen, geräumt werden, nicht ohne vorher das ein oder andere Auto genauer in Augenschein zu nehmen. Da es bereits an den zurückliegenden Wochenenden zu ähnlichen Treffen auf dem Parkplatz gekommen ist, wird hier in Zukunft mit verstärkten Kontrollen der Polizei zu rechnen sein.

Gesamtes Dienstgebiet - Vermehrte Ruhestörungen durch Privatfeiern

In der Nacht von Samstag auf Sonntag mussten die Beamten der Polizeiinspektion Andernach zu insgesamt 11 weiteren gemeldeten Ruhestörungen ausgehend von privaten Feierlichkeiten ausrücken, die durch die zumeist einsichtigen Verantwortlichen beseitigt wurden.

