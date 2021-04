Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Elektrische Sägen und Flex gestohlen

Bocholt (ots)

Auf Werkzeug abgesehen hatten es Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Bocholt. Die Täter entwendeten aus einer Lagerhalle auf einem Grundstück an der Straße Döringer Feld eine Kettensäge der Marke Husqvarna, eine Stichsäge und eine Trennmaschine der Marke Bosch sowie Kleinwerkzeug. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

