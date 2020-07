Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Aufklärung einer Raubstraftat und Vorführung beim Haftrichter

Bad Segeberg (ots)

Am Montag (18.05.2020) ist es in den frühen Morgenstunden in den Räumlichkeiten eines Jugendhilfeträgers im Flamweg zu einem schweren Raub gekommen.

Näheres ist der Medieninformation der Polizeidirektion Bad Segeberg vom 19. Mai 2020 unter

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4600923

unmittelbar zu entnehmen.

Intensive Ermittlungen der Kriminalpolizei Elmshorn ergaben im Laufe der letzten Wochen Hinweise auf die Beteiligung von drei Elmshornern.

Die Ermittler konnten Durchsuchungsbeschlüsse und Untersuchungshaftbefehle für alle drei männlichen Täter erwirken.

Am Dienstagmorgen (07.07.2020) suchten die Ermittlungsbeamten der Kriminalpolizei Elmshorn dann zwei Objekte in Elmshorn auf.

Es konnten alle drei Beschuldigten angetroffen und weiteres Beweismittel aufgefunden werden, welches gegenwärtig noch ausgewertet wird.

Noch am selben Tag wurden die Beschuldigten der Haftrichterin am AG Itzehoe vorgeführt. Hier wurden die Haftbefehle verkündet. Ein 17jähriger Jugendlicher sowie ein 18- und ein 19jähriger Heranwachsender wurden in die Jugendanstalt in Schleswig überführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Sandra Firsching

Telefon: 04551-884-2020

Handy: 0160/3619378

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell