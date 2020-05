Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Zeugenaufruf nach Raubdelikt

Bad Segeberg (ots)

In den frühen gestrigen Morgenstunden ist es in den Räumlichkeiten eines Jugendhilfeträgers im Flamweg zu einem schweren Raub zum Nachteil eines 59-jährigen Mannes gekommen, infolgedessen die Polizei weitere Zeugen sucht.

Drei bislang Unbekannte griffen den Betreuer der Einrichtung gegen 2:40 Uhr im Bereich eines Treppenaufganges unter der Anwendung körperlicher Gewalt völlig unvermittelt an und forderten in gebrochenem Deutsch und unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Der 59-Jährige, der sich zuvor aufgrund von lautstarken Gesprächen in einem der Zimmer auf den Flur begeben hatte, blieb weitestgehend unverletzt. Schlussendlich flüchtete das Trio mitsamt einer erbeuteten Geldkassette sowie dreier technischer Kleingeräte fußläufig in unbekannte Richtung.

Die Polizei leitete umgehend eine intensive Fahndung mit mehreren Streifenwagen ein, welche jedoch ohne Erfolg verlief.

Zwei der drei seither gesuchten Männer sollen etwa 1,8 Meter groß sein. Darüber hinaus soll das Trio zum Zeitpunkt der Tat sowohl schwarze Unter- als auch schwarze Oberbekleidung mitsamt einer Kapuze getragen haben. Die farbigen Maskierungen hingegen sollen äußerst auffällig gewesen sein.

Hinweise zu dem Vorfall nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei Elmshorn unter 04121-8030 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Nico Möller

Telefon: 04551-884-2022

E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell