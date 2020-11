Feuerwehr Hattingen

FW-EN: Wärmendes Kaminfeuer sorgt für Großeinsatz der Hattinger Feuerwehr

HattingenHattingen (ots)

Der Anruf eines Nachbarn führte am gestrigen Freitag zu einem Großeinsatz der Hattinger Feuerwehr in Welper. Gegen 17.20 Uhr bemerkte ein Anwohner Feuerschein in einem Wohnhaus in der Bogenstraße. Da er von einem Brandereignis ausgegangen ist, alarmierte er richtigerweise die Feuerwehr.

Aufgrund der angenommenen Lage "Brand in einem Gebäude" rückten neben der Hauptwache und dem Löschzug Nord auch die Schutzzielergänzungseinheiten Mitte, Oberbredenscheid und Niederwenigern aus.

Vor Ort konnte zum Glück schnell Entwarnung gegeben werden. Die Erkundung zeigte, dass es sich um das Feuer in einem Kamin handelte.

Zusammen mit dem Hausbesitzer wurden die Räumlichkeiten vorsorglich nochmal kontrolliert. Weitere Maßnahmen waren jedoch nicht erforderlich. Daher rückten die Einsatzkräfte nach 20 Minuten wieder ein.

