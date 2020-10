Feuerwehr Hattingen

FW-EN: PKW kommt von Fahrbahn ab und prallt gegen Laterne

Hattingen (ots)

Am heutigen Freitag ereignete sich gegen 12.05 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Straße Am Hagen. Eine 42 jährige Fahrerin ist mit ihrem PKW in Höhe der Bushaltestelle Hermannstraße von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Laterne geprallt. Dabei wurde das Fahrzeug im Frontbereich massiv beschädigt. Schaden entstand auch an der Laterne.

Die Fahrerin war alleine in ihrem Fahrzeug unterwegs und konnte es auch eigenständig verlassen. Ein vor Ort befindlicher Rettungswagen aus Essen übernahm die Erstversorgung bevor die Hattinger Kollegen die Patientin übernommenen haben.

Die Hattinger Feuerwehr klemmte die Batterie des Fahrzeugs ab und stellte den Brandschutz sicher.

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Nach 30 Minuten konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter Nennung Jens Herkströter verwendet werden.

