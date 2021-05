Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: Geschädigter nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bereits am vergangenen Mittwoch (12. Mai) kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Bissinger Straße in Tamm zu einer Unfallflucht, zu der das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, noch den Geschädigten sucht. Eine Zeugin hatte beobachtet wie ein Toyota-Fahrer gegen 14.15 Uhr beim Einparken einen vermutlich gelben Fiat Kastenwagen streifte. Anschließend machte sich der Toyota-Lenker davon. Bislang konnte die Polizei den Geschädigten noch nicht ermitteln. Dieser wird nun gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

