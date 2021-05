Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Siebenjähriger Radfahrer leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Von einem parallel zur Straße "Am Pfarrtor" verlaufenden Feldweg ist ein siebenjähriger Junge am Montag gegen 16:30 Uhr mit seinem Fahrrad auf die Fahrbahn gefahren. Aufgrund eines parkenden Pkw erkannte ein 20-jähriger Autofahrer das Kind zu spät und erfasste es. Der leicht verletzte Junge wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

