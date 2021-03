PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruchdiebstahl in Firma +++ Powerbank aus Auto geklaut +++ Fensterscheibe zerstört +++ Körperverletzung auf öffentl. Straße +++ Auto auf Aldi-Parkplatz beschädigt +++ Nach Auffahrunfall geflüchtet

Hofheim (ots)

1. Eigentumsdelikte

1.1 Einbruchdiebstahl in gewerblichen Raum

Tatort: Kelkheim, Eppsteiner Straße

Tatzeit: Freitag, 12.03.2021, 19:30 Uhr bis Samstag, 13.03.2021, 08:30 Uhr

Ein oder mehrere unbekannte Täter begaben sich in der Nacht von Freitag auf Samstag unbefugt auf das Firmengelände eines Kelkheimer Betriebs. Auf dem Gelände verschaffte/n sich der/die Täter durch Aufhebeln eines Fensters Zugang zu dem Gebäude. Im Inneren des Firmengebäudes entwendeten der / die Täter Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich. Das Diebesgut ist noch nicht abschließend geklärt. Nachdem der / die Täter vergeblich versuchten eine Durchgangstür im Firmengebäude aufzuhebeln, entfernten sich der /die Täter in unbekannte Richtung. An dem aufgehebelten Fenster und der Durchgangstür entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000EUR. Das Einbruchskommissariat der Hofheimer Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweisgeber oder etwaige Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06195 6749 - 0 zu melden.

1.2 Diebstahl aus Pkw

Tatort: Kelkheim, Altkönigstraße Tatzeit: Freitag, 12.03.2021, 20:00 Uhr bis Samstag, 13.03.2021, 12:00 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde durch einen unbekannten Täter die Beifahrertür eines Fiat Bravo auf unbekannte Art und Weise geöffnet. Der Pkw stand geparkt am Seitenstreifen der Altkönigstraße in Kelkheim. Der unbekannte Täter durchsuchte das Fahrzeug und entwendete aus der Beifahrertür eine Powerbank im Wert von etwa 30EUR. Ein Sachschaden an dem Fahrzeug ist nicht entstanden.

Hinweisgeber oder Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation in Kelkheim unter der Telefonnummer 06195 6749 - 0 zu melden.

2. Sachbeschädigung an Backstube

Tatort: Flörsheim, Bahnhofstraße Tatzeit: Freitag, 12.03.2021, 17:50 Uhr bis Samstag, 13.03.2021, 08:00 Uhr

Eine Flörsheimer Backstube wurde in der Freitagnacht Opfer einer Sachbeschädigung. Ein unbekannter Täter zerstörte eine Fensterscheibe zu den Verkaufsräumen. Dadurch entstand ein Sachschaden im Wert von etwa 200EUR. Der Täter flüchtete nach der Tat in unbekannte Richtung.

Die Polizeistation in Flörsheim am Main steht unter der Telefonnummer 06145 - 5476 - 0 für sachdienliche Hinweise zur Verfügung.

3. Körperverletzung auf öffentlicher Straße

Tatort: Flörsheim am Main, Jahnstraße

Tatzeit: Samstag, 13.03.2021, 22:30 Uhr bis Samstag, 13.03.2021, 22:40 Uhr

Ein 25-jähriger Flörsheimer Bürger ging am Freitagabend die Jahnstraße am Friedhof entlang, als er unvermittelt von einem unbekannten männlichen Täter angegriffen wurde. Hierbei erlitt der Geschädigte durch einen spitzen Gegenstand mehrere Schnittwunden. Der Geschädigte flüchtete in Richtung der Polizeistation in Flörsheim. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- Männlich - Ca. 30 Jahre alt - Ca. 180cm groß - Sprach deutsch mit Akzent - Breite Statur - Maskiert mit einer Sturmhaube - Südländisches Erscheinungsbild - Dunkel bekleidet - Trug einen dünnen Windbreaker - Trug eine Jogginghose mit weißem Emblem - Trug eine braun karierte Umhängetasche, ähnlich einer Tasche der Marke Gucci

Die Polizeistation in Flörsheim hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen oder Hinweisgeber können sich bei der Polizeistation in Flörsheim unter der 06145 5476 - 0 melden.

4. Verkehrsdelikte

4.1 Verkehrsunfallflucht Aldi-Parkplatz

Unfallort: Hochheim am Main, Frankfurter Straße Unfallzeit: Freitag, 12.03.2021, 18:35 Uhr bis 19:15 Uhr

Während der Pkw eines Hochheimer Bürgers auf dem Aldi-Parkplatz geparkt stand, wurde es durch ein unbekanntes rotes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne den Pflichten eines Kraftfahrzeugführers im öffentlichen Straßenverkehr gemäß 34 StVO nachzukommen. An dem geparkten Fahrzeug entstand ein Sachschaden in der Höhe von etwa 1000EUR. Ermittlungen wegen einer Verkehrsunfallflucht wurden eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise können bei der regionalen Verkehrsunfallfluchtgruppe unter der Telefonnummer 06145 5476 - 0 mitgeteilt werden.

4.2 Flüchtiger Fahrer nach Auffahrunfall

Unfallort: Kriftel, Kapellenstraße

Unfallzeit: Samstag, 13.03.2021, 10:40 Uhr

Am Samstagvormittag kam es in Kriftel zu einem Verkehrsunfall in dessen Folge sich ein Unfallbeteiligter unerlaubt vom Unfallort entfernte. Eine 58-jährige Toyota-Fahrerin musste verkehrsbedingt auf der Kapellenstraße bremsen. Der nachfolgende VW-Passat kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und es kam zu einem leichten Zusammenstoß mit dem Toyota. Nachdem beide Fahrzeugführer erst ausstiegen, um den Schaden zu begutachten, entfernte sich der Fahrer des VW-Passat plötzlich in unbekannte Richtung. An dem Toyota entstand ein Sachschaden von etwa 300EUR.

Der Fahrer kann wie folgt beschrieben werden:

- Männlich - Ca. 40 - 50 Jahre alt - Äthiopischer Herkunft - Kurze lockige Haare

Ermittlungen wegen einer Verkehrsunfallflucht wurden eingeleitet.

Zeugen oder Hinweisgeber können sich bei der regionalen Verkehrsunfallfluchtgruppe unter der Telefonnummer 06192 2079 - 0 melden.

gefertigt: Lorenz, POK (KvD)

