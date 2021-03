PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Westhessen und der Frankfurter Staatsanwaltschaft - 59-jährige Frau in Schwalbach getötet, Tatverdächtiger festgenommen

Hofheim (ots)

Schwalbach am Taunus, Ostring,

Donnerstag, 11.03.2021, 20:30 Uhr

(jn)Am Donnerstagabend kam es in einer Wohnung in Schwalbach am Taunus zu einem Tötungsdelikt, bei dem eine 59-jährige Frau aus Schwalbach ums Leben gekommen ist. Ein der Tat verdächtiger 25 Jahre alter Mann aus Bad Soden konnte kurze Zeit später von Polizeibeamten in Tatortnähe überwältigt und festgenommen werden. Er soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Ersten Ermittlungen zufolge hielt sich der 25-Jährige am Donnerstagabend in der Wohnung eines 59-jährigen Bekannten im Ostring in Schwalbach auf, wo die beiden Männer Alkohol konsumierten. Im Verlauf des Abends kam auch die Geschädigte, die in einem Bekanntschaftsverhältnis zu den beiden steht, hinzu. Gegen 20:30 Uhr habe der 25-Jährige dann ein Stichwerkzeug hervorgeholt und unvermittelt auf die 59-Jährige eingestochen. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige aus der Wohnung und zog sich in ein Nachbarhaus zurück. Infolge der Tat alarmierte der 59-jährige Wohnungsinhaber umgehend die Rettungskräfte. Die Geschädigte erlitt multiple Stich- und Schnittverletzungen und verstarb noch im Verlauf der medizinischen Erstbetreuung am Tatort. Gleichzeitig leitete die Polizei umgehend umfangreiche Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen ein, um dem flüchtigen 25-Jährigen habhaft zu werden. Letztendlich konnte dieser vor der elterlichen Wohnung im Ostring mit zwei Schwertern in der Hand um 21:20 Uhr angetroffen und nach einem Handgemenge festgenommen werden. Glücklicherweise wurde im Zuge der Festnahme niemand ernsthaft verletzt. Die beiden Eltern des 25-Jährigen wurden vorübergehend in polizeiliches Gewahrsam genommen, sind mittlerweile jedoch wieder auf freiem Fuß.

Der bereits mehrfach in Erscheinung getretene Tatverdächtige mit deutscher Nationalität soll im Laufe des heutigen Freitages auf Anordnung der Frankfurter Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen bezüglichen eines möglichen Motivs dauern an.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell