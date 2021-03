POL-MTK: Alkoholisiert mit Glasflasche verletzt +++ Vergeblich gehebelt +++ Autofahrerin bei Unfall verletzt

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Glasflasche bei Auseinandersetzung eingesetzt, Kelkheim (Taunus), Kelkheimer Straße, Dienstag, 09.03.2021, 21:51 Uhr

(jn)In Kelkheim haben sich am Dienstagabend zwei Männer gegenseitig so schwer verletzt, dass beide in Krankenhäusern behandelt werden mussten. Derzeitigen Erkenntnissen folgend griff ein 26 Jahre alter Mann seinen ebenfalls 26 Jahre alten Bekannten unvermittelt vor einem Imbiss in der Kelkheimer Straße an. Hierbei setzte der Angreifer eine Glasflasche ein, welche er gegen den Kopf seines Kontrahenten schlug. Daraufhin setzte sich dieser heftig zur Wehr, so dass letztendlich beide mit Schnittverletzungen und Prellungen von einem Arzt untersucht werden mussten. Freiwillige Atemalkoholtests ergaben Werte um die zwei Promille, weshalb auf Anordnung der Staatsanwaltschaft im Krankenhaus Blutentnahmen durchgeführt wurden. Gegen die zwei in Kelkheim wohnhaften Männer, die der Polizei in der jüngeren Vergangenheit bereits mehrfach aufgefallen waren, wurden zudem Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

2. Einbrecher gehen doppelt leer aus,

Kelkheim (Taunus), Fischbach, Sodener Straße, Kriftel, Oberweidstraße, Montag, 08.03.2021 bis Dienstag, 09.03.2021

(jn)Gleich zweimal sind Unbekannte in den vergangenen Tagen damit gescheitert, Beute bei einem Einbruch in Kelkheim und Kriftel zu machen. Im Tatzeitraum zwischen Montag- und Dienstagmorgen hebelten ein oder mehrere Einbrecher erfolglos an der Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Sodener Straße im Kelkheimer Stadtteil Fischbach und verursachten einen Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Unverrichteter Dinge ließen die Täter von weiteren Eindringversuchen ab und flüchteten unerkannt. Eine weitere Tat ereignete sich in der Erdgeschosswohnung eines in der Oberweidstraße in Kriftel gelegenen Mehrfamilienhauses. Die mutmaßlichen Einbrecher betraten das Wohnhaus und machten sich mit einem Werkzeug an dem Schloss der Wohnung zu schaffen. Auch sie scheiterten und verschwanden mit leeren Händen, wobei sie einen geringen Sachschaden an der Wohnungstür hinterließen.

Mögliche Zeugen der Taten werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 bei der Kriminalpolizei in Hofheim zu melden.

3. Hoher Sachschaden an Turnhalle,

Eschborn, Dörnweg, Freitag, 05.03.2021 bis Montag, 08.03.2021, 06:48 Uhr

(jn)Im Verlauf des vergangenen Wochenendes kam es in Eschborn zu einem Fall von Vandalismus an einer noch im Bau befindlichen Turnhalle. Allem Anschein nach betraten die Unbekannten das Schulgelände im Dörnweg und beschädigten dort Teile der Glasfassade der Halle. Aufgrund der in mehreren Metern Höhe gelegenen Sachbeschädigung, ist davon auszugehen, dass der Schaden durch mindestens einen gezielten Wurf mit einem bislang unbekannten Gegenstand verursacht wurde. Die Kosten für die Instandsetzung dürften sich auf 7.500 Euro belaufen.

Sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, erbittet die Eschborner Polizei unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0.

4. Verkehrsteilnehmer überprüft,

Kelkheim (Taunus), Eppstein (Bremthal), Dienstag, 09.03.2021

(jn)Beamte der Polizeistation in Kelkheim haben am Dienstag an unterschiedlichen Örtlichkeiten Autofahrerinnen und Autofahrer kontrolliert. Bereits am Morgen überwachten die Polizisten den Verkehr im Bereich der Comenius-Grundschule in Eppstein, Bremthal. Dabei mussten sie erfreulicherweise nur einmal wegen eines nicht ordnungsgemäß gesicherten Kindes einschreiten. Im weiteren Tagesverlauf führten die Kelkheimer Beamten eine Geschwindigkeitsmessung im Eppsteiner Ortsteil Niederjosbach und in Kelkheim durch. Lediglich neun Verkehrsteilnehmer waren zu schnell und müssen sich auf entsprechende Konsequenzen einstellen. Weitere sieben Autofahrer/innen wurden verwarnt, da sie nicht angeschnallt waren.

5. Vorfahrtsmissachtung führt zu Verkehrsunfall, Kriftel, Kapellenstraße, Oberweidstraße, Dienstag, 09.03.2021, 12:07 Uhr

(jn)Zu einem Unfall mit einer verletzten Autofahrerin kam es am Dienstagmittag in Kriftel. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge war die 20-jährige Opel-Fahrerin aus Kriftel um 12:07 Uhr auf der Kapellenstraße in Richtung Schmelzweg unterwegs und musste verkehrsbedingt im Kreuzungsbereich Kapellenstraße / Oberweidstraße halten. Zeitgleich war eine 32-jährige Hofheimerin am Steuer eines Range Rover auf der Oberweidstraße unterwegs. Die 32-Jährige beabsichtigte, nach links auf die Kapellenstraße einzubiegen, wobei sie aus bislang nicht bekannten Gründen mit dem Opel der 20-Jährigen kollidierte. Infolge des Zusammenstoßes musste die Jüngere zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden. Der entstandene Sachschaden an den zwei Pkw wird auf knapp 10.000 Euro geschätzt.

6. Polizei sucht Unfallverursacher,

Eppstein, Bremthal, Alte Schulstraße, Montag, 08.03.2021, 20:00 Uhr bis Dienstag, 09.03.2021, 07:00 Uhr

(jn)In der Nacht zum Dienstag ist in Eppstein, Bremthal ein schwarzer Range Rover im Rahmen einer Verkehrsunfallflucht beschädigt worden. Vom Verursacher fehlt bislang jede Spur. Der später beschädigte Pkw parkte ab Montagabend, 20:00 Uhr am Fahrbahnrand der "Alte Schulstraße", als ein weiteres Fahrzeug den Wagen streifte und ohne sich um den Schaden zu kümmern von der Unfallstelle entfernte. Der Halter des Range Rover bemerkte dann am Dienstagmorgen um 07:00 Uhr Schäden in Höhe von etwa 3.000 Euro an seinem Auto und alarmierte die Polizei.

Hinweisgeber melden sich bitte beim Regionalen Verkehrsdienst der Polizei unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

