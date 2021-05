Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Streit wegen eines Parkverstoßes eskaliert

Ludwigsburg (ots)

Wegen eines vorangegangenen Parkverstoßes ist ein 44-Jähriger am Montag gegen 16:40 Uhr in der Eltinger Straße mit zwei 51 und 28 Jahre altem Männern in Streit geraten. Die zunächst verbale Auseinandersetzung eskalierte und seine beiden Kontrahenten schlugen mit Fäusten und einem Stuhl auf ihn ein. Auf dem Boden liegend soll er auch gegen den Kopf getreten worden sein. Der 44-Jährige setzte sich zur Wehr und setzte dabei ein Tierabwehrspray ein. Polizeibeamte trafen alle drei Beteiligten vor Ort an und beruhigten die Situation. Die Männer werden sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten müssen.

