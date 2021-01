Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Hakedahl. Katalysatoren gestohlen.

LippeLippe (ots)

Auf einem Großraumparkplatz in der Straße Schlingenbusch stahlen Unbekannte am Wochenende Katalysatoren von zwei Fahrzeugen. Am Montag meldete eine Halterin den Schaden an ihrem Opel Astra. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme fiel auf dem Parkplatz ein weiterer Wagen gleichen Typs auf, dessen Kat ebenfalls entfernt wurde. Zeugen, die verdächtige Personen an den Wagen beobachtet haben, informieren bitte das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Dr. Laura Merks

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell