Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrer eines lilafarbenen Autos gesucht

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei sucht den Fahrer eines lilafarbenen Autos, der vergangene Woche in Otterberg in der Hauptstraße unterwegs war. Der Unbekannte hat vermutlich ein geparktes Fahrzeug gerammt und sich anschließend aus dem Staub gemacht.

Die Halterin des betroffenen Wagens stellte die Beschädigungen an ihrem Kia am Samstagmittag fest: Kratzer im linken Heckbereich und lilafarbene Lackanhaftungen. Wie die Frau bei der Polizei später zu Protokoll gab, hatte sie ihr Auto bereits am Donnerstagnachmittag (22. Oktober) in Höhe des Hauses Nummer 26 abgestellt. Erst als sie zwei Tage später zu ihrem Fahrzeug zurückkam, entdeckte sie die "Bescherung". Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Den Spuren zufolge könnte der Unfall beim Ein- oder Ausparken passiert sein. Außer den lilafarbenen Lackanhaftungen, die vermutlich vom Verursacherfahrzeug stammen, gibt es derzeit keine weiteren Hinweise auf den Verantwortlichen. Zeugen, die helfen können, die Unfallflucht zu klären, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 bei der Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern zu melden. |cri

