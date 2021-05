Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz-Enzweihingen: 73 Jahre alte Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Schwere Verletzungen erlitt eine 73 Jahre alte Frau, die am Montag gegen 16.20 Uhr auf der Bundesstraße 10 in Enzweihingen in einen Unfall verwickelt war. Die Seniorin wollte die B 10 überqueren. Anstatt hierzu die vorhandene Unterführung zu nutzen, versuchte sie dies im Kreuzungsbereich mit der Vaihinger Straße. Währenddessen befuhr eine 68 Jahre alte Ford-Lenkerin die B 10 und in Fahrtrichtung Stuttgart. Sie hatte sich im weiteren Verlauf auf dem Linksabbiegestreifen eingeordnet, um in die Vaihinger Straße abzubiegen. Als sich die Fußgängerin, die die Geradeausspur zwischen dort wartenden Fahrzeugen hindurch bereits passiert hatte, auf der Linksabbiegespur befand, kam es zur Kollision zwischen der Frau und der Ford-Fahrerin, der es nicht mehr gelang auszuweichen. Die 73-Jährige musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein bereits verständigter Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz. Am Ford entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die B 10 teilweise gesperrt werden. Es kam jedoch zu keinen größeren Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell