Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Unfall zwischen zwei LKW

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von etwa 35.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montag gegen 15.20 Uhr an der Kreuzung der Bundesstraße 10 und der Kreisstraße 1685 kurz vor Vaihingen an der Enz-Enzweihingen ereignete. Ein 55 Jahre alte LKW-Fahrer, der aus Richtung Oberriexingen kam, wollte nach links auf die B 10 in Richtung Stuttgart abbiegen. Beim Abbiegevorgang kam er vermutlich aus Unachtsamkeit zu weit nach rechts auf die Geradeausspur, die ein weiterer 59-järhiger LKW-Lenker, der aus Richtung Enzweihingen kam, befuhr. Aufgrund dessen stießen die beiden LKW zusammen. Der LKW des 55-Jährigen war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Hierfür musste der Linksabbiegestreifen bis gegen 19.15 Uhr gesperrt werden.

