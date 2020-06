Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Forbach - Schwerer Motorradunfall

Forbach (ots)

Zu einem tragischen Unfall kam es am Donnerstag gegen 17:20 Uhr auf der B462. Ein Motorradfahrer war auf dem Weg in Richtung Gaggenau, als er aus noch ungeklärter Ursache im Kurvenbereich im Bereich Forbach-Kaltenbach stürzte und gegen die Leitplanke prallte. Der Fahrer mittleren Alters verletzte sich durch den Unfall so schwer, dass er trotz Einsatz eines Rettungshubschraubers noch an der Unfallstelle verstarb. Während der Unfallaufnahme und Begutachtung durch einen Sachverständigen war die B462 bis 21.30 Uhr voll gesperrt.

