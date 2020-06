Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach - Schwer verletzt

Wolfach (ots)

Ein 17-jähriger Kraftradfahrer war am Mittwochmittag auf der Ostlandstraße bergabwärts unterwegs. Auf Höhe der "Beruflichen Schule" touchierte er den entgegenkommenden BMW eines 26-Jährigen, verlor so die Kontrolle über sein Zweirad und krachte gegen einen im Halteverbot geparkten Wagen. Inwieweit ein weiterer, ebenso falsch geparkter Pkw zu der unglücklichen Berührung beitrug, wird derzeit geprüft. Der 17-Jährige hat sich bei dem Unfall schwer verletzt und musste durch hinzugerufene Helfer des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Beamten des Polizeireviers Haslach haben die Ermittlungen aufgenommen. Sie bilanzierten einen Gesamtschaden von rund 20.000 Euro.

