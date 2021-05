Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Grafenau-Döffingen: Streit unter Nachbarn endet mit Verletzten

Ludwigsburg (ots)

Wegen der Parksituation in der Nachbarschaft gerieten am Montag gegen 21.00 Uhr zwei Vater-Sohn-Paare in der Ortsmitte in Döffingen aneinander. Ein 31 Jahre alter Mann und sein 54-jähriger Vater suchten zunächst den 55 Jahre alten Nachbarn auf. Die Parteien gerieten in Streit und es sollen Beleidigungen seitens des 55-Jährigen gefallen sein. Hierauf seien der 31-Jährige und sein Vater auf den Kontrahenten losgegangen sein. Im Zuge der handgreiflichen Auseinandersetzung wurden gemäß den derzeitigen Ermittlungen auch Stöcke und Baseballschläger eingesetzt. Als sich der 18 Jahre alte Sohn des 55-Jährigen einmischte und seinem Vater zur Hilfe eilte, kam es letztlich zu einem Gerangel zwischen den beiden jüngeren Männern. Die hinzugerufene Polizei trennte die beiden Parteien. Der 31-, der 54- und der 55-Jährige erlitten leichte Verletzungen. Gegen alle vier Männer wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell