Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: jugendlicher Rollerfahrer flüchtete vor Polizeikontrolle und ist in Unfall verwickelt

Ludwigsburg (ots)

Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Unfallflucht und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt die Polizei seit Montagabend gegen einen 16 Jahre alten Jugendlichen. Gegen 22.00 Uhr sollte der jugendliche Rollerfahrer in der Maurener Straße in Ehningen von Beamten des Polizeireviers Böblingen kontrolliert werden. Doch als der Rollerfahrer den Streifenwagen bemerkte, ergriff er die Flucht. Die Polizistin und ihr Kollege nahmen unter Einsatz des Blaulichts die Verfolgung auf. Die 30-jährige Beamtin verließ den Streifenwagen in der Goethestraße und konnte den Jugendlichen auf dem Gehweg bei einem Wendemanöver zu fassen bekommen. Doch der 16-Jährige riss sich los und setzte seine Fahrt fort. Die Polizistin kam hierbei zu Fall und verletzte sich leicht. Vermutlich aufgrund seiner zu hohen Geschwindigkeit verlor der Jugendliche in einer Hofeinfahrt die Kontrolle über den Roller. Er fuhr zwischen einen Zaun und einen geparkten Mercedes, wo der Roller sich verkeilte. Anschließend war es ihm nicht mehr möglich, mit dem Roller weiterzufahren. Er flüchtete nun zu Fuß. Polizeiliche Fahndungsmaßnahmen blieben zunächst ohne Erfolg. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von knapp 3.000 Euro. Wie sich im weiteren Verlauf herausstellte, hatte der 16-Jährige den Roller, der einem Freund gehören soll, wohl ohne dessen Einverständnis für eine Spitztour genutzt. Der Tatverdächtige stellte sich letztlich im Beisein eines Erziehungsberechtigten und kam an die Unfallörtlichkeit zurück. Die Ermittlungen dauern an.

