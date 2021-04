Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Diebstahl aus Sprinter - Kennzeichendiebstahl auf Firmengelände - Mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Versuchter Diebstahl aus Sprinter

Bebra - In der Nacht zu Freitag (09.04.) versuchten Unbekannte die Seitenschiebetür eines auf der Eisenacher Straße geparkten Sprinters aufzuhebeln. Die Täter flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl auf Firmengelände

Obersuhl - Von Donnerstagabend (08.04) bis Freitagabend (09.04.) entwendeten Unbekannte die beiden Kennzeichen HEF-SB 490 von einem Skoda Octavia. Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt auf einem frei zugänglichen Firmengelände in der Straße "Zum Dönges". Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen

Alheim - Von Freitag (09.04.) auf Samstag (10.04.) waren Wertgegenstände aus fünf Fahrzeugen Ziel unbekannter Täter. Die Fahrzeuge befanden sich zur Tatzeit in den Straßen "Am Holzgraben" und "Heinebacher Straße" in Niederellenbach und in der "Eisfeldstraße" und "Nürnberger Straße" in Heinebach. Durch die Täter wurden die Scheiben von drei verschlossenen Fahrzeugen eingeschlagen, wobei ein Sachschaden von rund 800 Euro entstand. Aus den insgesamt fünf Fahrzeugen, von denen zwei unverschlossen waren, entwendeten die Unbekannten Bargeld in Höhe von rund 130 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

