Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Mehrfamilienhaus und Vereinsheim - Baustellenbeschilderung entwendet

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Vereinsheim

Mücke - Unbekannte versuchten in der Nacht zum Sonntag (11.04.) in eine Sportstätte in der Straße "Am Festplatz" einzubrechen. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Baustellenbeschilderung entwendet

Angersbach - Zwei Leitbakensets mit Beleuchtung ließen unbekannte Täter in der Nacht zum Samstag (10.04.) von einer Baustelle in der Straße "Im Ziegelgarten" in Angersbach mitgehen. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Schotten - Ein Mehrfamilienhaus in der Karl-Weber-Straße wurde am Samstagabend (10.04.) gegen 18.30 Uhr von unbekannten Tätern heimgesucht. Die Langfinger hebelten einen Briefkasten am Hauseingang auf und verschafften sich auf unbekannte Weise Zutritt zum Gebäude. Der anschließende Versuch, zwei Wohnungstüren im Inneren des Wohnhauses aufzuhebeln, scheiterte. Die Täter flüchteten und hinterließen einen Sachschaden von rund 160 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Bär

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell