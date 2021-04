Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: GAA Sprengung in Fulda

Fulda (ots)

Am Montagmorgen wurde um 03.45 Uhr in Fulda-Edelzell in dem Einkaufszentrum Kaiserwiesen ein Geldautomat gesprengt. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Täter sind mit einem dunklen Pkw Kombi flüchtig. Fahndungsmaßnahmen sind im Gange. Die Polizei Fulda erbittet Hinweise unter Tel.: 0661 / 105-0.

Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105-2031.

