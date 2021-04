Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

Unfall Sachschaden Leipzifer Straße/Anschlussstelle B27-Hünfeld Am Samstag den 10.04.2021 gegen 13:26 Uhr befuhr eine 27-jährige Renaultfahrerin die Leipziger Straße in Richtung Stadtmitte. An der Anschlussstelle B27 wollte sie nach links auf die B 27 in Richtung Hünfeld abbiegen. Dabei missachtet sie den Vorrang eines entgegenkommenden 28-jährigen Audifahrers, der die Leipziger Straße stadtauswärts befuhr.

Durch den Anstoß wurde der Audi noch gegen einen im Einmündugnsbereich wartenden BMW eines 45-jährigen geschoben. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 17.500 EUR.

Heller, PHK

