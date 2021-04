Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Tödlicher Verkehrsunfall - ergänzende Pressemitteilung

A 4 - Bad Hersfeld (ots)

Am frühen Samstagabend, gegen 17:52 Uhr, ereignete sich auf der BAB 4, Gemarkung Bad Hersfeld, zwischen der Anschlussstelle Bad Hersfeld und dem Kirchheimer Dreieck, ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen tödlich verletzt wurden.

Ein Lkw-Gespann einer polnischen Firma befuhr auf genanntem Streckenabschnitt den rechten dreier Fahrstreifen. Nachfolgend näherte sich der Pkw Audi RS 5.

Nach Zeugenangaben brach das Heck des Audi in einer langgezogenen, leichten Linkskurve auf regennasser Fahrbahn aus. Der Fahrzeugführer verlor die Kontrolle über seinen Pkw und das Fahrzeug geriet infolge dessen massiv unter den vorausfahrenden Lkw-Anhänger.

Der 56-jährige Fahrzeugführer sowie dessen 17-jähriger Sohn, beide aus dem thüringischen Mühlhausen stammend, kamen hierbei zu Tode.

Am Lkw-Anhänger sowie dem Pkw entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 70.000 Euro.

Aufgrund der Bergungs- und Räummaßnahmen musste die BAB 4 in Fahrtrichtung Westen für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der AS Bad Hersfeld von der BAB 4 abgeleitet.

Aufgrund der Vollsperrung kam es zeitweise zu erheblichem Rückstau. Die Vollsperrung konnte gegen 22:40 Uhr wieder aufgehoben werden.

Neben mehreren Streifen der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld und Kräften der Freiwilligen Feuerwehr Bad Hersfeld kamen zwei Rettungswagen und eine Notarztbesatzung zum Einsatz.

Die Staatsanwaltschaft Fulda hat ferner einen Gutachter mit der Ermittlung zu Unfallhergang und Unfallursache beauftragt. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an.

gefertigt: PHK Schöbel, Polizeiautobahnstation Bad hersfeld

eingestellt: EPHK Wingenfeld / E 31

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell