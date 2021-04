Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall - Eine Person tödlich verletzt

Vogelsbergkreis (ots)

Verkehrsunfall - Eine Person tödlich verletzt

Mücke - Am frühen Montagmorgen (12.04.), gegen 5:15 Uhr, kam es auf der Landstraße 3072, von Lehnheim in Richtung A5, zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine 56-jährige Autofahrerin aus dem Bereich Mücke tödlich verletzt wurde.

Die 56-jährige Frau aus Mücke fuhr mit einem Dacia Duster die Kreisstraße 44 vom Merlau kommend in Richtung Landstraße 3072. Gleichzeitig befuhr ein 48-jähriger Mann aus der Gemeinde Laubach mit seinem Mercedes Transporter die Landstraße 3072 in Richtung A5. Im Bereich der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem beide Insassen eingeklemmt wurden.

Die 56-jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Der 48-jährige Mann wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein nahe gelegenes Krankenhaus geflogen.

Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger herangezogen.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von circa 20.000 Euro.

Patrick Bug, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell