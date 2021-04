Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall - 20-Jähriger tödlich verletzt

Vogelsbergkreis (ots)

Verkehrsunfall - 20-Jähriger tödlich verletzt

Mücke - Am Montagnachmittag (12.04.), gegen 14.18 Uhr, kam es auf der Landstraße 3325 zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 20-jähriger Autofahrer aus dem Bereich Mücke tödlich verletzt wurde.

Der 20-jährige Mann fuhr mit seinem VW Golf die L3325 von Bernsfeld kommend in Richtung Nieder-Ohmen, als das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache in einem Kurvenbereich nach links von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Der junge Mann wurde bei dem Aufprall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Zur Klärung der Unfallursache ist ein Sachverständiger an der Unfallstelle.

Es entstand ein Sachschaden von circa 6.000 Euro.

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell